В Минобороны недовольны: производители не могут полностью обеспечить ВСУ оружием и техникой — СМИ

Оборонно-промышленный комплекс Украины, согласно оценке Министерства обороны, не в состоянии в полной мере обеспечить потребности армии в вооружении, военной и специальной технике. А ситуация с обеспечением ВСУ боеприпасами для ряда видов вооружения —критическая.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Дмитрий Менделеев, ссылаясь на документ №220/3650, который министр обороны Украины Степан Полторак направил секретарю СНБО Александру Турчинову в первой декаде мая 2017 года.

"По оценке Минобороны, оборонно-промышленный комплекс страны не в состоянии в полной мере обеспечить потребности Вооруженных сил в вооружениях, военной и специальной технике в связи с недостаточными объемами серийного (малотоннажного) производства новых и модернизированных вооружений и военной техники (ВВТ), что связано со старением производственных фондов и неэффективным их использованием по критериям фондоотдачи", — говорится в статье.

Отмечается, что это приводит к росту стоимости продукции за счет административных затрат и неподготовленного производства, незавершенного процесса импортозамещения комплектующих изделий для существующих образцов ВВТ, продолжительным поискам аналогичных элементов иностранного производства.

"Естественно, все вышеуказанные факторы приводят к срыву поставок вооружений для ВСУ. По информации министра обороны, в 2016 году ГП "Киевский бронетанковый завод" поставило 26 бронетранспортеров БТР-3ДА вместо положенных 42, ГП "ХКБМ им. Морозова" — половину из заказанных тренажеров для танка Т-64, ГП "КБ "Артиллерийское вооружение" в определенные контрактом сроки поставило 98 единиц 82-мм минометов вместо 140, ПАО "Завод "Маяк" — 250 единиц 120 мм миномета "Молот" вместо 280", — приводит автор данные из документа оборонного ведомства.

Менделеев указывает на то, что срыв сроков выполнения контрактов предприятиями и количество недопоставленной техники и вооружений существенным образом сказывается на боеготовности и обороноспособности вооруженных сил.

"Самой же большой проблемой Минобороны считает недостаточность объемов, производимых предприятиями "Укроборонпрома" бронетранспортеров, что не позволяет на сегодняшний день укомплектовать более трех десятков батальонов", – указывает автор.

Кроме того, пишет Менделеев, в Минобороны ситуацию с обеспечением ВСУ боеприпасами для ряда видов вооружения оценивают, как критическую.

По его словам, львиную долю экспортных поставок Украины за рубеж до недавнего времени составляли боеприпасы. Миллионы патронов и боеприпасов разных калибров экспортировались в Малайзию, Индию, страны Африки.

"Надо отметить, что Минобороны уже спустилось на землю и оценивает, как критическое обеспечение армии боеприпасами калибра 7,62 мм к снайперским винтовкам, калибра 12,7 к пулеметам ДШК и НСВТ, крупных калибров от 23 до 152 мм для артиллерийских систем, гранатометными выстрелами всех типов и калибров", — говорится в статье.

Автор указывает, что к настоящему моменту Украина утратила производство взрывчатых веществ, пороха, гильз, снарядов и взрывателей. С момента начала АТО на оккупированной территории остались Донецкий казенный завод химических изделий и Химическое казенное объединение имени Г.Петровского — потеряна возможность снаряжения ПТРК, боеприпасов средних и крупных артиллерийских калибров, боевых частей авиабомб, балистных порохов для высокоточных ракет, гранатометных выстрелов и боеприпасов для РСЗО.

Напомним. ранее в Минобороны отмечали, что Украинские предприятия военно-промышленного комплекса получат заказ от Пакистана в сумме более чем на 600 млн долларов.