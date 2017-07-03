Коломойский прокомментировал переговоры по реструктуризации долгов "ПриватБанка"

Бывшие акционеры "Приватбанка" участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов.

Об этом ТСН.uа сообщил один из экс-владельцев "ПриваБанка" Игорь Коломойский.

"Могу сообщить, что бывшие владельцы "ПриватБанка", согласно взятым на себя обязательствам, участвуют в переговорном процессе по реструктуризации своих кредитов с консорциумом компаний, которые получили мандат на представление интересов Минфина и "ПриватБанка", который был согласован с Международным валютным фондом", — заявил Коломойский.

Он отметил, что этот переговорный процесс начался в июне этого года, происходит в штатном режиме и будет продолжаться необходимое для достижения договоренностей время.

"На мой взгляд, информационная шумиха, которую подняли чиновники Национального банка Украины относительно реструктуризации кредитов бывших акционеров "ПриватБанка", связана с неосведомленностью представителей НБУ о происходящем переговорном процессе (к которому они не имеют отношения). Вполне вероятно, что заявления НБУ, которые идут в разрезе с данными официальной аудированной отчетности банка и искажающие суть аудита, вызваны желанием снять с себя ответственность за непрофессионализм и стоимость для общества принятых Нацбанком решений по национализации "Приватбанка", — уверен Игорь Коломойский.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в последнюю ночь перед национализацией "ПриватБанка" бывшее руководство банка вывело 16 миллиардов гривен. "Сейчас проведен постаудит "ПриватБанка". Выявленные проблемы не только подтвердились, а были даже увеличены. Не 97% корпоративного портфеля было выдано связанным лицам, а все 100%. Это означает, что потребность в докапитализации еще больше – и государству придется выложить еще больше денег, чтобы компенсировать убытки за управление банком командой олигархов", – заявила она.

Позже в СМИ был опубликован официальный годовой отчет "ПриватБанка", аудитором которого была компания EY, в котором речь шла о сумме в 8,8 млрд грн. "Если назначенные государством топ-менеджеры "ПриватБанка" в своем отчете перед правительством насчитали у банка около 9 млрд гривен кредитов компаниям, "связанным с предыдущими акционерами" на момент национализации, у меня нет оснований не доверять им. Потому что эти менеджеры были назначены Национальным банком и Минфином после тщательного отбора и анализа их профессиональных качеств", — отметил Игорь Коломойский.

Стоит отметить, что 23 июня этого года правительство приняло решение о дополнительной капитализации банка государством на 38,5 миллиарда гривен. Отмечается, что этот процесс будет происходить в два этапа путем выпуска облигаций внутреннего госзайма в обмен на акции банка. До этого решения правительство уже выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 млрд грн.