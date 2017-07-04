МВФ отложил выделение очередного транша Украине

Международный валютный фонд отложил выделение очередного, пятого транша Украине на конец текущего года.

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает "112 Украина".

Причина такого решения, по данным СМИ, заключается в том, что Украинский парламент не успеет за лето проголосовать за необходимые реформы. Как известно, сумма очередного транша должна составить 1,9 млрд долларов.

Премьер Владимир Гройсман в интервью агентству отметил, что принятие пенсионной реформы идет по графику. Вместе с тем, шаги по созданию антикоррупционного суда предпринимаются, но законопроект о земельной реформе своевременно принят не будет.

"Мы работаем над реформами, и пятый транш будет", — сказал он, спрогнозировав, что "земельный" законопроект Верховная Рада может принять до конца текущего года.

Как сообщалось, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард поблагодарила президента Украины Петра Порошенко за прогресс, достигнутый к настоящему времени в рамках программы расширенного финансирования EFF.

Напомним, миссия МВФ по итогам работы в Киеве сообщила о необходимости технической доработки законопроектов и их парламентской поддержки, касающихся пенсионной и земельной реформ, оживления приватизации и обеспечения конкретных результатов антикоррупционных усилий.

3 апреля МВФ одобрил выделение Украине четвертого транша программы расширенного финансирования в размере 1 млрд долларов. Деньги начали поступать на счета НБУ 5 апреля.

Всего программой предусмотрено получение Украиной около 17 млрд долларов, из которых Киев уже получил 8,7 млрд долларов.

Напомним, потеря программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ) создаст риски для новой волны девальвации гривны.