Эксперт назвал главного претендента на должность главы Нацбанка

Основным кандидатом на должность главы Национального банка Украины остается председатель правления "Райффайзен банка "Аваль" Владимир Лавренчук.

Об этом сказал эксперт, доктор экономических наук Эрик Найман в комментарии сайту "24".

"Насколько я знаю, там Лавренчук главный претендент", — сказал Найман.

По словам эксперта, в его назначении нет никаких препятствий. На этой сессии его вряд ли назначат, хотя если президент успеет подать, то назначение состоится до депутатских каникул.

Отвечая на вопрос, почему до сих пор Лавренчук не занял должность, Найман сказал, что оттягиванием может служить достаточно длительный политический процесс, который сопровождает назначение такого уровня.

Он также подчеркнул, что отказ украинского финансиста Александра Шлапака возглавлять НБУ не связан с определенными сложностями работы регулятора.

Напомним, ранее сообщилось о намерении Валерии Гонтаревой уйти в отставку.

Сама Гонтарева заявила, что не собирается всю жизнь работать в НБУ и предложила президенту Петру Порошенко несколько кандидатур своего преемника.