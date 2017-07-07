Эксперт объяснил, могут ли США начать торговую войну с Европой

Опасении Германия насчет того, что США могут начать "торговую войну" с Европой необоснованы, поскольку торговый протекционизм опасен для финансовой стабильности инициатора "войны".

Об этом руководитель экономических программ Института общественно-экономических исследований, доктор экономических наук Ярослав Жалило рассказал на чате в "Главреде".

"Современная политика США ориентирована на защиту национальных экономических интересов, в том числе путем усиления защиты внутреннего рынка. Поэтому различного рода ограничения вполне возможны, тем более, что мы помним так называемые "торговые конфликты" США и ЕС десятилетие назад, — рассказал экономист.

"Но в современной экономике торговый протекционизм крайне малоэффективен и опасен с точки зрения финансовой стабильности. Поэтому я не думаю, что торговые ограничения будут иметь масштабный и продолжительный характер, что позволило бы назвать их "торговой войной", — подчеркнул эксперт.

"Мировая экономика сегодня мультиполярна, поэтому кризис в отдельных центрах роста будет уже менее чувствителен для мировой экономики в целом, чем десять лет назад", — считает руководитель экономических программ Института общественно-экономических исследований.

Коснувшись темы возможного влияния "торговых конфликтов" между США и Евросоюзом на экономику Украины, Ярослав Жалило заметил: "Безусловно, падение темпов роста в ЕС отрицательно скажется на экономике Украины, но нужно учитывать, что наша внешняя торговля сегодня географически диверсифицирована, что позволит смягчить отрицательный эффект".

Ранее "Главред" сообщал, что после майского саммита "Большой семерки" в Мюнхене канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что между Евросоюзом и США при президенте Дональде Трампе есть серьезные разногласия.