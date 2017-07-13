Нацбанк снизил курс гривны, доллар подорожал на шесть копеек

В четверг, 13 июля, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на шесть копейки.

Официальный курс гривны на 14 июля:

100 долларов — 2596,8636 грн (13 июля — 2591,0673);

100 евро — 2964,8392 грн (2966,5130);

10 рублей — 4,3149 грн (4,2741).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.