Нацбанк снизил курс гривны, доллар подорожал на шесть копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2964,8392 грн.
В четверг, 13 июля, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на шесть копейки.
Официальный курс гривны на 14 июля:
100 долларов — 2596,8636 грн (13 июля — 2591,0673);
100 евро — 2964,8392 грн (2966,5130);
10 рублей — 4,3149 грн (4,2741).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.