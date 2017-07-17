Доллар подешевел. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2976,0874 грн.
В понедельник, 17 июля, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на пять копеек.
Официальный курс гривны на 18 июля:
100 долларов — 2596,4818 грн (17 июля — 2601,7657);
100 евро — 2976,0874 грн (2969,9155);
10 рублей — 4,3959 грн (4,3449).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.