Авиастроение, транспорт и сельское хозяйство. Порошенко и Лукашенко договорились о создании СП

Украина и Беларусь договорились о создании совместных предприятий в области авиастроения, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, а также о совместном производстве пользующихся спросом на международном рынке товаров.

Об этом заявили президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко на совместной пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

"Сегодня существует заинтересованность в создании совместных предприятий. Я имею в виду авиастроение, транспортное и сельскохозяйственное машиностроение", — сказал Порошенко.

В свою очередь, Лукашенко сообщил, что в прошлом году на совместных предприятиях было произведено более 2,5 тыс. тракторов, около 180 комбайнов, 500 лифтов и другого оборудования.

"Беларусь для Украины является четвертым по значимости торговым партнером, а Украина для Беларуси — вторым. В 2016 году взаимный товарооборот приблизился к 4 млрд долл., увеличившись по сравнению с 2015 годом более чем на 10%. За первые месяцы текущего года темпы роста этого показателя еще выше, что внушает оптимизм. Однако успокаиваться рано, мы далеки от прежних достижений белорусско-украинского сотрудничества, когда годовой товарооборот был почти 8 млрд долл. Все возможности для таких объемов у нас имеются", — подчеркнул Лукашенко.

Порошенко отметил, что Украина и Беларусь договорились поспособствовать увеличению товарооборота между странами в ближайшее время на 35% — до 5 млрд долл. с 3,7 млрд долл. по результатам 2016 года.

"Поставили задание в ближайшее время выйти на 5 млрд долл. взаимного товарооборота", — сказал Порошенко.

Порошенко заявил, что подтвердил готовность Украины поставлять электроэнергию в Беларусь.

"Особое внимание мы уделили нашему сотрудничеству в энергетической сфере. И на сегодняшний день договорились о конкретных шагах в сотрудничестве в области электроэнергетики, нефтяной, газовой промышленности.... В том числе, я подтвердил готовность Украины поставлять электроэнергию в Беларусь. И договорились рассмотреть возможность расширения поставок энергоресурсов, в частности нефти, с использованием уникального транзитного потенциала Украины", — сказал президент.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что территория Беларуси не будет использоваться для агрессии против Украины.

Фото: пресс-служба П.Порошенко.