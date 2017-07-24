России на заметку: МВФ снизил прогноз цен на нефть на 2017-2018 годы

Международный валютный фонд снизил прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 годы примерно на 3 доллара по сравнению с предыдущим прогнозом — до 51,9 и 52 долларов за баррель.

Об этом со ссылкой на обновленный июльский обзор фонда по мировой экономике World Economic Outlook сообщает Прайм.

"Цены на нефть снизились вследствие высоких уровней запасов добытой нефти в США и увеличения предложения. Общая инфляция также в целом снизилась с ослаблением воздействия роста цен на биржевые товары, имевшего место во второй половине 2016 года, и все еще существенно ниже целевых показателей центральных банков в большинстве стран с развитой экономикой", — объясняют аналитики Фонда.

В результате, "предполагаемая цена, основанная на фьючерсных рынках (по состоянию на 1 июня 2017 года), составляет 51,9 доллара в 2017 году и 52 доллара в 2018 году".

В апрельском прогнозе МВФ, напротив, повысил прогноз мировых цен на нефть на 2017 год примерно на 4 доллара — до 55,23 доллара за баррель, на 2018 год — на 2 доллара — до 55,06 доллара за баррель.

Напомним, полутора неделями ранее в МВФ предупредили, что миру грозит новый финансовый кризис.