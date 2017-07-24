СМИ узнали, кто может купить украинскую "дочку" "Сбербанка России"

Власти Беларуси решили продать бизнесмену Виктору Прокопене за 50 миллионов долларов белорусский "Паритетбанк", через который он планирует приобрести украинскую "дочку" "Сбербанка России".

Об этом сообщила инвесткомпания VP Capital, собственником которой является бизнесмен, сообщает Интерфакс-Украина.

В компании сослались на указ президента страны от 18 июля 2017 года, согласно которому 99,83% акций банка будут проданы Прокопене.

Президентский указ зарегистрирован в пятницу, 21 июля, в Национальном реестре правовых актов, однако текст документа в настоящее время недоступен.

Как известно, Национальный банк Украины получил документы от белорусского бизнесмена Виктора Прокопени на покупку украинской "дочки" российского "Сбербанка".

По словам самого Прокопеня, его заявка и заявка другого потенциального покупателя Саида Гуцериева не связаны между собой, пишет Новое время.

Ранее сообщалось, что на согласование сделки по покупке украинской "дочки" "Сбербанка России" в регулирующие органы Беларуси и Украины подал документы белорусский IT-бизнесмен Виктор Прокопеня.

Напомним, что "Сбербанк России" заявил о продаже 100% акций украинского дочернего банка.

Позже стало известно, что главным акционером украинского "Сбербанка" станет гражданин Великобритании Саид Гуцериев.

В него войдут латвийский Norvik Banka, который принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову, и белорусская частная компания, подконтрольная сыну владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду.

Позже он заявил, что после завершения сделки по продаже украинской "дочки" "Сбербанка" актив будет переименован в Norvik Banka.

фото: 24smi.org