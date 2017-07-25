Пока ФСБ и охранка ДНР готовят бунт на украинском Донбассе, боевики режут цеха метзавода в Макеевке

Для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине ФСБ РФ совместно с МГБ ДНР ищут факторы, способные спровоцировать рост социального недовольства на подконтрольной Украине части Донецкой области.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, с этой целью ведется активный поиск контактов с представителями профсоюзов металлургической отрасли на подконтрольной Украине части Донецкой области, которые недовольны решением правительства об отмене льгот в части раннего выхода на пенсию работников вредных производств, принятым в рамках плана внедрения пенсионной реформы в Украине.

А тем временем боевики ДНР уже несколько дней осуществляют демонтаж технологического оборудования некоторых цехов Макеевского металлургического завода. Работы выполняют несколько бригад из Донецка, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что ФСБ на Донбассе руками боевиков пишет письма украинским солдатам.