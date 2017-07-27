В Германии требуют отказаться от 5 проектов, связанных с российским "Северным потоком"

В Германии федеральное агентство по сетям в Бонне потребовало исключить из плана развития газотранспортной сети страны пять проектов, связанных с расширением "Северного потока".

Об этом говорится в распространенном пресс-релизе регулятора, пишет Deutsche Welle.

По оценке ведомства, перспективы их реализации еще слишком неопределенны. Они будут вновь включены в план тогда, когда будут получены необходимые разрешения на строительство "Северного потока-2".

При этом три из этих проектов еще недостаточно проработаны, поэтому ведомство пока не может их утвердить. В реализации еще двух проектов, по информации операторов сетей магистральных трубопроводов, больше нет необходимости из-за изменившихся планов, сообщило ведомство.

"Такими поправками мы защищаем немецких потребителей газа от ненужных расходов. Дорогие проекты по расширению немецкой газотранспортной сети следует реализовывать только в том случае, если они действительно необходимы", — заявил глава ведомства Йохен Хоман (Jochen Homann).

План развития газотранспортной сети составляется один раз в два года операторами магистральных трубопроводов и проверяется Федеральным агентством по сетям. Решение ведомства о необходимых мерах по развитию газотранспортных сетей обязательны для исполнения для компаний-операторов, пишет издание.

Ранее "Главред" сообщал, что президент Украины Петр Порошенко назвал "Северный поток-2" российской энергетической агрессией против Евросоюза.

Напомним, ранее политический обозреватель Олег Пономарь заявил, что США будут препятствовать проекту "Северный поток-2", так как он вредит Украине.

фото: gosnovosti.com