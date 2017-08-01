Украина нарастила добычу газа и увеличила импорт "голубого" топлива в 2,4 раза

В первом полугодии 2017 года импорт природного газа в Украину вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,1 млрд куб. м.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

Согласно сообщению, по состоянию на 1 августа Украина уже 613 дней не импортирует газ из России.

Кроме того, в январе-июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина увеличила добычу природного газа на 2,7% — до 12 млрд куб. м.

"Добыча газа увеличилась на 2,7% и превысила отметку 12 млрд куб. м за отчетный период", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в "Нафтогазе Украины" заявили, что могут возобновить закупки газа у российского монополиста "Газпрома" после имплементации решения Стокгольмского арбитража.