В Киеве суд отправил двух чиновников "Укрзалізниці" под домашний арест

В пятницу, 18 августа, в Киеве Соломенский райсуд избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя ПАО "Укрзалізниця", директору одного из департаментов и замдиректора одного из ее филиалов, которых подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением.

Об этом говорится на странице в Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным ведомства, суд решил, что возможные злоумышленники должны находиться под круглосуточным домашним арестом и носить электронные средства контроля 59 дней, также на них возложены дополнительные обязанности, в частности, сдать загранпаспорта.

Напомним, уже экс-заместителю председателя "Укрзалізниці", директору одного из департаментов ПАО и замдиректора одного из ее филиалов правоохранители 15 августа сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

В результате незаконных действий злоумышленников Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины коллегиальный орган "Укрзалізниці" — якобы недополучила 10,2 млн долларов дохода (по состоянию на дату совершения преступления — 97 млн гривен).

По версии следствия, в начале 2014 года подозреваемые, используя служебное положение и будучи членами Тарифной комиссии Госадминистрации ж/д транспорта, уполномоченного на установление льготных тарифных ставок на осуществление грузовых железнодорожных перевозок, применили без имеющихся на то оснований в пользу ряда экспедиторских организаций льготные тарифные ставки на грузовые перевозки.

То есть чиновники определили, что тарифы будут льготными, если перевозчики выполнят гарантированные объемы перевозок. Перевозчики условие не выполнили, но льгота все равно была предоставлена.

Ранее — в начале июля — генпрокурор Юрий Луценко написал, что правоохранители обезвредили топ-чиновников "Укрзалізниці", которые погорели на взятке в 150 тыс. долларов (почти 4 млн гривен). Узнать больше об инциденте можно здесь.