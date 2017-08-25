Доллар подорожал на девять копеек. НБУ назвал курс гривны после выходных

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3014,1230 грн.
Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на девять копеек.
Официальный курс гривны после выходных — на 28 августа:
100 долларов — 2554,5580 грн (23 августа — 2545,1704);
100 евро — 3014,1230 грн (2995,9201);
10 рублей — 4,3202 грн (4.3110).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.