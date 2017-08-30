В Мукачево чиновники присвоили почти пяти миллионов гривен

В Мукачево Закарпатской области чиновники одного из коммунальных предприятий местного горсовета присвоили почти 4,7 млн гривен бюджетных средств.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

В ведомстве уточнили, что должностные лица во время тендерных торгов закупили для города 20 автобусов по завышенным ценам.

Чиновники переплатили частному предпринимателю почти 4,7 млн гривен. Начато производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Киевской области глава одного из сел региона попался на взятке в 250 тыс. гривен. Председатель, действуя совместно с частным землеустроителем, требовал деньги от гражданина за решение земельного вопроса.