В Украине не хватает газового угля для замещения антрацита

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина ощущает нехватку угля газовой группы собственной добычи для замещения антрацита, добыча которого сконцентрирована на захваченной части Донбасса.

Об этом он рассказал на заседании Кабмина, пишет УНИАН.

В то же время чиновник подчеркнул, что в нашей стране абсолютно изменилась структура использования топлива по сравнению с 2016-м.

"… использование антрацита у нас уменьшилось на 3,5 млн тонн, на следующий год изменение пройдет дополнительно на 3 млн тонн, но эту разницу мы должны обеспечивать газовой группой угля", — добавил министр.

По его словам, за последние четыре года в развитие шахт не было инвестировано никаких средств. "Министерство разработало план реформирования угольной отрасли и план действий по его реализации", — отметил Насалик.

"Реализация плана действий по угольным шахтам даст возможность полного обеспечения газовой группой угля, как в этот сезон, так и в сезон 2018-1019 годов", — сказал член правительства.

Напомним, в Украине после начала блокады неподконтрольной Киеву территории Донбасса не хватает антрацитового угля. Кабмин ввел чрезвычайные меры в сфере энергетики, которые позволили снизить его расходы и не допустить проблем с энергоснабжением.

В конце августа в США из морского порта Балтимора (крупнейший населенный пункт штата Мэриленд) в страну для нужд госкомпании "Центрэнерго" отправили первую партию американского антрацита, судно с грузом должно прибыть в пункт назначения до середины сентября.