Рабинович — министру Розенко: после принятия вашей пенсионной реформы выжить люди не смогут

7 сентября 2017, 14:38

"Уйдите спокойно и дайте возможность тем, кто может, сделать что-то", — говорит нардеп.

Вадим Рабинович

Правительственная реформа пенсионной системы предусматривает пенсии, на которые украинцы просто "не смогут выжить".

Такое мнение высказал народный депутат, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в ходе диалога с вице-премьер Павлом Розенко в прямом эфире программы "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина", комментируя рассмотрения пенсионной реформы комитетом ВРУ по социальной политике.

"Люди доведены до экономической разрухи и отчаяния, им не на что выживать, на пенсии, на которые, вы (Розенко, — Ред.) сейчас признали, человек жить не может. Что это значит? Что им умереть всем нужно? Вы сами говорите, что сделаете так "классно", что выжить люди не смогут. Вы должны сделать пенсии такими, чтобы люди выживали. Идите себе на пенсию сами. Уйдите спокойно и дайте возможность тем, кто может, сделать что-то. Так мы не выживем — с этими реформами", — заявил Рабинович.

Политик также назвал "надругательством над законом" внесение парламентским комитетом 2144 поправок к пенсионной реформе за полдня.

"Это же циничное надругательство над законом. Около 2 тыс. поправок! Это важнейшие поправки для миллионов наших пенсионеров. Даже если 5 минут разбирать одну поправку, на это уйдет четыре дня. Они это решили за полдня", — возмутился Рабинович.

Он также предложил Розенко съездить с ним в любой город Украины и пообщаться с людьми, чтобы узнать реалии их жизни.

"Вы ездили когда-нибудь в село, в город на базар. Давайте сделаем совместный визит на базар в любой город страны, которую любим. Давайте послушаем, как люди живут. Что вы мантру читаете: "Вам лучше живется, вам лучше живется". Если вы говорите, что вы общаетесь с людьми, вы знаете, что люди выживать не могут? Либо вы не с теми общаетесь, либо вы просто говорите мантры, потому что вам положено по должности", — убежден нардеп.

Лидер партии "За життя" отметил, что за последние три года власти так не сумели улучшить экономическую ситуацию в Украине и предлагают украинцам "жить на очередной транш". 

"Вы три года у власти. Три года для самых лучших экономистов — достаточно, чтобы исправить то, что натворил Янукович, или вам надо все 75 лет?! Давайте мы сядем с вами, если я в оппозиции, я расскажу вам какие-то экономические рычаги, которые мы предлагаем, как оппозиция. А вы же ничего вообще не предлагаете. Просто еще годик прожить на "траншик", потерпеть, для того чтобы продержать свору чиновников с огромными зарплатами и выписывать себе пенсии каждому по 100 тыс.", — заявил политик.

Вадим Рабинович добавил, что теперь, после "шоковой" экономики, Украине необходимо переходить к "нормальной" — рыночной.

"У вас ВВП, которые никто не понимает, а у всех падают заработки, которые все понимают. Как это происходит? Как происходит, что международная компания, к которой вы с уважением относитесь, Ernst & Young поставила ваше правительство на первое место в мире по коррупции. Скажите, это достижение вашего Кабмина? Вы просто не умеете управлять страной. Да вы просто не знаете никакой экономики, кроме шоковой терапии. Вас не учили этому! Мы выиграем выборы и покажем, как надо это делать. Мы посмотрели на вашу работу — сыты по горло. Теперь давайте переходить к нормальной экономике — рыночной, а не шоковой", — резюмировал парламентарий.

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Розенко Вадим Рабинович
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