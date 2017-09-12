В Минэнерго сообщили, когда автогаз может подешеветь почти до 12 гривен

В Украине розничные цены на газ для автомобилей в ближайшее время могут снизиться вслед за оптовыми до 12,2 грн за литр.

Об этом говорится в письме Департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности, опубликованном на сайте Украинской ассоциации сжиженного газа.

По его данным, на бирже два крупнейших отечественных производителя автогаза — компании "Укргазвыдобування" и "Укрнафта" продали большой его объем по сниженной цене.

"Учитывая динамику значительного (почти на 25%) снижения оптовых цен на сжиженный газ, есть объективные основания для пропорционального снижения розничных цен на этот вид топлива в кратчайшие сроки…", — отмечается в документе.

Между тем в консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, подчеркнули, что розничные цены на газ для машин продолжают снижаться с начала сентября и по состоянию на 12 число средняя стоимость по Украине составила 15,20 грн за литр, пишет УНИАН.

Напомним, в конце августа в Украине цены на автогаз превышали 16 грн за литр. В UPECO сообщали, что причинами роста стоимости стали высокий уровень потребления, нехватка поставок и дефицит мощностей на рынке для хранения топлива, а одной из причин недостачи газа для машин стало ограничение импорта из РФ.