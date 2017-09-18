В госбюджете-2018 Кабмин прогнозирует курс гривны на уровне 30,1 за доллар

В проекте государственного бюджета на 2018 год Кабмин прогнозирует кур гривны на конец следующего года на уровне 30,1 гривны за 1 доллар.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту государственного бюджета Украины на 2018 год, утвержденному Кабинетом министров и зарегистрированному в Верховной Раде 15 сентября.

"Расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 30,1 грн/долл. США", — говорится в документе.

Кабинет министров Украины в бюджетной резолюции прогнозирует средневзвешенный курс гривны по итогам 2017 года на уровне 27,8 грн/долл., по итогам 2018 года — 29,3 грн/долл., 2019 года — 30,5 грн/долл. и 2020 года — на уровне 31 грн/долл.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2018 год.