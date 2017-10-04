Кризис бьет по россиянам: треть доходов уходит на выплату кредитов

Совокупная кредитная нагрузка на российских граждан начала сокращаться, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) по итогам анализа на основе информации о 79 млн заемщиков. В первом полугодии она составляла 32%, тогда как в первом полугодии 2014 года — 40%.

По данным ОКБ, с начала 2014 года этот показатель постоянно снижается. Так, в первом полугодии 2015 года он составлял 38%, а уже спустя год — в первом полугодии 2016 года — 34%, сообщает "Прайм".

По мнению ведущего аналитика "Эксперт РА" Екатерины Щурихиной, снижение показателя долговой нагрузки обусловлено особенностями расчета. Платежи по кредитам относятся к среднему номинальному доходу, который за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 вырос на 8%, или на 2,9 тысяч рублей, в том время как реальные доходы населения упали на 1,4%.

"В условиях падения реальных доходов население более обдуманно относится к планированию своих расходов и стремится оптимизировать уже имеющуюся кредитную нагрузку", — пояснила она.

Реальные доходы населения падают, несмотря на низкую инфляцию, согласен аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. "Возможно, сказываются и последствия кризисов, когда люди из-за резкого снижения доходов не могли платить по кредитам в прежнем объеме. Тогда банки массово передавали долги коллекторам, которые взыскивали их жесткими методами. Об этом наслышаны все, было несколько громких случаев. Поэтому люди стараются не связываться с банками — по возможности гасят старые кредиты и не берут новые", — рассуждает он.

Кроме того, банки ужесточили андеррайтинг при выдачей займов — теперь получить их не так просто, как несколько лет назад, напомнил аналитик. "Но главное — люди боятся долгов, что является следствием низкой уверенности в завтрашнем дне, когда не знаешь, сможешь ли сохранить рабочее место и уровень дохода", — добавил он.

Как следствие, граждане переходят от потребительской модели поведения, когда все жили в долг под будущую зарплату, к инвестиционно-сберегательной. Некоторые вообще стараются тратить по минимуму, чтобы побольше отложить на будущее, резюмирует издание.

Напомним, реальные доходы россиян падают около трех лет подряд.