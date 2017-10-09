В Украине ускорился рост цен: инфляция за месяц составила 2%

В Украине в сентябре 2017 года потребительская инфляция в годовом выражении, по сравнению с сентябрем 2016 года, ускорилась до 16,4% с 16,2%, зафиксированных в годовом измерении месяцем ранее.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, пишет УНИАН.

По сравнению с предыдущем месяцем —августом — зафиксирована инфляция в размере 2% после 0,1% дефляции в августе к июлю.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, потребительские цены в Украине выросли на 10,2%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в сентябре выросли на 2%. Больше всего (на 31%) подорожали яйца. На 11,2-1,5% повысились цены на сало, мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, рис, масло, хлеб. В то же время на 3,4-0,3% подешевели овощи, гречневая крупа, рыба и продукты из рыбы, сахар, фрукты.



Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,7%, в т.ч. алкогольные напитки на 3%, табачные изделия — на 2,3%.



Одежда и обувь подорожали на 8,9%, в частности, обувь — на 9,4%, одежда — на 8,7%.



Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% вызван главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 1,5%, канализацию — на 1%, водоснабжение — на 0,7%.



Повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 2,9%.



Услуги образования подорожали на 12,0%, в частности, среднего — на 18,6%, высшего — на 14,3%.

Данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Ранее в Украине будут стремительно расти цены на хлеб и другие продукты. В ближайшие месяцы на 20% подорожают хлеб, молоко и мясо,