Нобелевский лауреат назвал условия, при которых в Украине начнет бурно развиваться малый бизнес

Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман заявил, что в Украине малый бизнес начнет бурно развиваться, если в стране власти будут бороться с коррупцией, установят верховенство права, очистят финансовую систему.

Об это он рассказал журналу "Новое Время", пишет УНИАН.

В то же время аналитик подчеркнул, что в государстве необходимо проводить реформы.

"… это скажется на судьбе малых и средних компаний. Боритесь с коррупцией, установите верховенство права, очистите финансовую систему — и малый бизнес начнет бурно развиваться", — считает собеседник.

При этом Кругман уверен, что Украина — это "экономика, которая базируется на экспорте сырья". "А это не очень привлекательная среда для небольших компаний. Чтобы это изменить, нужно приложить много усилий, хотя условия сейчас у вас неплохие", — добавил ученый.

"Гривна сильно девальвировала за последние годы, но все равно она достаточно крепкая, учитывая, насколько у вас низкая продуктивность труда. Все дело в том, что Украина экспортирует сырье на внешние рынки, а зарплаты — по-прежнему невысокие. Это, кстати, тоже проблема", — отметил лауреат.

Ранее в американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor прогнозировали, что украинская и российская экономики в ближайшем будущем будут все больше отдаляться друг друга, а наша страна переориентируется на европейские рынки как в собственном экспорте, так и в сфере альтернативных поставщиков энергоресурсов.