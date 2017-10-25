Как сэкономить на тепле в собственном доме

Только цифры, никаких сантиментов: если содержание квартиры площадью 48 кв. метров в старом советском доме обойдется в 2800 грн, в новой многоэтажке – 1600, то в так называемом пассивном доме - всего в 600 грн. Если мы не можем повлиять на тарифы, то сократить потребление тепла нам по силам.

Термомодернизация по-европейски

"В среднем украинцы тратят на отопление своих домов в 2-2,5 раза больше энергии, чем жители Евросоюза, - рассказывает Алексей Соломаха, эксперт проекта USAID "Муниципальная энергетическая реформа в Украине". – Предел прочности жилья в Украине исчерпался, многие из нас уже задавали себе вопрос: как термомодернизировать свой дом, чтобы сэкономить на отоплении? Подсказку можно искать в Европе, а лучше – в Германии, где строят все больше пассивных домов".

Европейцы на отопление максимально энергоэффективных пассивных домов (это и частные усадьбы, и многоэтажки) тратят в три раза меньше энергии, чем украинцы, живущие в новых домах! Страны-члены Евросоюза взяли на себя обязательство сократить выбросы СО 2 по крайней мере на 20%, внедрить 20% производства энергии из возобновляемых источников и достичь 20% улучшения энергоэффективности - до 2020 года.

Так что же это такое - пассивные дома? В них потребление энергии для обогрева в разы меньше, чем у стандартных домов – во многом благодаря правильному, неразрывному утеплению жилья. Никакого "лоскутного" латания! В пассивных домах теплее не только за счет идеально подогнанных качественных материалов, но и благодаря проживающим в них людях. В принципе во всех домах теплее от человеческого фактора. Просто в нашей стране жилье обычно настолько "дырявое", что теплопоступления от людей не значительно влияют на тепловой баланс здания. А в пассивных домах эти теплопритоки имеют весомое значение. Жить в них экономнее в любое время года на 50%, чем в стандартном европейском жилье.

Кроме того, пассивные дома почти автономны и требуют значительно меньших затрат на обслуживание, чем обычно. За 20 лет эксплуатации такого дома вложенные в него средства возвращаются с лихвой.

В Украине, где за чертой бедности находится уже более 80% населения, на такое жилье почти нет спроса. Ведь его постройка в среднем на 40% дороже стандартного жилья. Поэтому мы живем по старинке. Пять лет назад стены утепляли 5-сантиметровым слоем пенопласта, теперь в основном – 10-сантиметровым. А почему именно такой толщины? Вряд ли вам кто-то даст четкий ответ. Просто так все делают. А у пассивного дома слой утепления составляет 25-30 см. И его строго ориентируют по сторонам света: за северным фасадом – технические помещения, а спальни должны быть только на юге. И кондиционеры летом в пассивных домах не нужны – от жары спасает утепление.

Как нас обманывают продавцы жилья

"Если во время покупки частного жилья вам говорят, что теплоизоляционная краска толщиной в 2 мм заменяет 15 см утеплителя – это не правда, - объясняет Алексей Соломаха. – Обычно украинцы редко вчитываются в документацию при покупке жилья, редко анализируют что же предлагает купить застройщик.

Украинские новостройки не достаточно утеплены, хотя на рынке есть все необходимые для этого материалы. Зачастую у нас не утепляют фундамент, не обеспечивают термозащитой примыкание балконных плит, парапетов и других элементов, а ведь нужна неразрывность теплоизоляционного слоя.

70-80% подрядчиков используют обычные металлические трубы, которые утепляются потом, а это значительно менее эффективно, чем предварительно изолированные трубы. В итоге потребители переплачивают за отопление своих домов и делают это бесконечно. Еще один немаловажный нюанс: украинские новостройки крайне редко подключают к альтернативным источникам энергии".

Электрокотлы, тепловые насосы и… солома

А какие альтернативные источники энергии мы знаем? В первую очередь вспоминаем о солнце, воздухе и воде. Все чаще в Украине можно увидеть солнечные батареи, срок их окупаемости – 25 лет (если получаемую электроэнергию не продавать), а если торговать ею согласно Закону Украины "Об электроэнергетике" - 6-10 лет.

Конечно, у каждого жилья – своя, индивидуальная ситуация. В районах, где нет газа, для частных домов больше подойдут электрокотлы. Они, кстати, быстрее всего окупаются – минимум за 12 лет, но и содержание их – самое дорогое из всех видов нагревательного оборудования, популярного на нашем рынке.

Сегодня украинцы из-за относительной "дешевизны" электрокотлов ставят их в большинстве случаев. На втором месте по популярности – твердотопливные котлы ручной загрузки: дровами хорошо топить там, где электрической мощности недостаточно. А на третьем месте – газовые котлы.

Главное – не поддаваться стадному инстинкту. Вот, например, несколько лет назад украинцы массово начали менять износившееся оборудование на твердотопливные котлы, но многие хозяева не получили ожидаемого эффекта. А ведь есть немало других вариантов отопления. Например, тепловые насосы. Интересно, что средняя окупаемость теплового насоса (воздух-вода) – 7,5-12,5 лет.

Еще один интересный источник тепла в Украине – биомасса, дающая колоссальные возможности для выработки тепла. Но ее почти не используют, хотя биомассу тоже можно сжигать в популярных твердотопливных котлах. Ну, кому придет в голову отапливать сегодня жилье соломой? А в Миргороде часть газовых котлов переоборудовали на такой вид отопления.

Кроме соломы можно сжигать торф, щепу, кору, пеллеты – спрессованные отходы лесозаготовок, рыбного и сельского хозяйства (например, лузгу семечек), а также промышленные и бытовые отходы, которые могут биологически разлагаться. Важно только просчитать логистику. Обычно биомассой выгодно топить, если ее можно доставлять на расстояние не больше 30 км.

Чтобы тепло не ушло из многоквартирного дома

Около 40% населения Украины проживает в многоэтажных домах. Не всем по карману жить в частном секторе и не во всех типах многоэтажек можно поставить поквартирные тепловые счетчики. А вот домовые счетчики можно установить почти в любом доме. Вероятно, их потребуется несколько. Кстати, снижение температуры в помещении всего на 1 градус помогает сэкономить на отоплении 8-10%.

Чтобы эффективно использовать энергоресурсы и при этом поддерживать комфортную температуру в доме, важно помнить:

- 10% энергии в доме уходит из-за неплотного прилегания утеплителей или их отсутствия в оконных рамах и дверях. Температура снижается на 3-5 градусов;

- большой утечке тепла способствуют вентеляционные отверстия, особенно если вы живете на нижних этажах. Но закрывать их наглухо нельзя, лучше оборудуйте их специальными дверцами или регулированными жалюзями. Это поможет повысить температуру на 2-3 градуса;

- если ваши батареи недостаточно нагреваются, проблемой может быть создание воздушных пробок. Чтобы спускать лиший воздух – установите кран Маевского;

- если в квартире батареи спрятаны за длинными шторами, то почти 20% тепла идет на обогрев стены, а не комнаты. Поэтому лучше пользоваться короткими шторами. Декор на батареях уменьшает их эффективность на 20%. А теплоотдача батарей, размещенных в нишах, на 10% меньше, чем у выступающих;

- 2,5% тепла можно сохранить, если за батареями установить теплоизоляционную фольгу (оставляя отступы в 10-15 см с каждой стороны), которую надо переодически очищать от пыли (чтобы фольга не теряла свои свойства). А еще важно знать, что теплые полы лучше батарей – в таком случае тепло распространяется равномерно и помещение обогревается быстрее.

- 10-14% тепла уходит через стекла. Закрывая окна на ночь короткими шторами, вы сохраняете тепло;

- 5-15% тепла в доме ускользает через входные двери и разбитые окна в подъезде. Поэтому закрывайте двери и