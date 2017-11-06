В Евросоюзе готовят неприятный сюрприз России по "Северному потоку-2"

Европейская комиссия намерена утвердить ряд изменений на энергорынке и взять под частичный контроль российский трубопровод "Северный поток-2".

Еврокомиссия рассматривает российский план удвоить поставки газа в обход традиционных маршрутов через Украину, как подрыв усилий ЕС по уменьшению зависимости от Москвы и ее поддержки Киева, сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

Согласно предложенным изменениям в директиву по газу, все трубопроводы по импорту газа должны соответствовать правилам ЕС, согласно которым трубопроводы не должны непосредственно предоставляться поставщикам газа, должны быть предоставлены недискриминационные тарифы, прозрачные операции и не менее 10% мощностей отдаваться в пользование третьим лицам.

"Газовые директивы в целом... смогут применяться к трубопроводам и из третьих стран, включая существующие и будущие трубопроводы, до границы юрисдикции ЕС", — говорится в предложениях.

Предложение будет представлено на голосование в среду на заседании комиссаров ЕС. Если оно будет принято, то перейдет к государствам-членам и в Европейский парламент для утверждения.

В Еврокомиссии хотят, чтобы новые правила были введены до конца 2018 года — достаточно рано, чтобы применить их к трубопроводу "Северный поток-2", который должен быть завершен к концу следующего года.

Напомним, ранее в Европе призвали прекратить строительство российского газопровода в обход Украины.

"Главред" сообщал, что президент Украины Петр Порошенко назвал "Северный поток-2" российской энергетической агрессией против Евросоюза.

Ранее политический обозреватель Олег Пономарь заявил, что США будут препятствовать проекту "Северный поток-2", так как он вредит Украине.