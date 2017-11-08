Украина ввела санкции против 42 российских компаний, опубликован список

Министерство экономического развития и торговли Украины ввело санкции в отношении 42 российских компаний.

В трех приказах министерства идет речь о "временной приостановке осуществления внешнеэкономической деятельности на территории Украины", пишет КоммерсантЪ.

В документе говорится, что санкции применяются по ходатайству Службы безопасности и генпрокуратуры Украины за действия, "которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности", за нарушение закона "О внешнеэкономической деятельности" и Таможенного кодекса Украины.

К документу от 19 сентября прилагается список из 25 компаний: МХК "Еврохим", "Новомосковская акционерная компания "Азот"", "Невинномысский Азот", "Агроцентр-Еврохим-Невинномысск", "Еврохим Трейдинг Рус", "Агроцентр Еврохим — Волгоград", "Агроцентр Еврохим — Липецк", "Агроцентр Еврохим — Орел", ЗАО "Агрохимия", "Общество поддержки фермерских хозяйств", "Тандем", "Агрохимуниверсал", "Аграрник", "Боснис", "Балттрейдхим", "Целинскагрохимсервис", "Галактика", "Рязаньагрохим", "Русагрохим", "Агроцентр — Белгород", "Агрохимцентр Тамбов", "Югагрохим", "Зарайская сельхозхимия", "Юг-Бизнеспартнер".

Еще одним приказом министерства, от 30 октября, санкции применены к 11 компаниям: "Белгородский хладокомбинат", "Стройсервис", "Торговый дом "Донспецстрой"", "Южтранс", "Волма-ВТР", "Микас", "МК-Метиз", "Группа компаний Пенетрон-Россия", "Торговый дом Пенетрон-Россия", "Пенетрон-экспорт", "Завод гидроизоляционных материалов "Пенетрон"".

Третий приказ министерства, от 30 октября, распространяет аналогичные санкции на еще 6 компаний: "Снэк-Груп", "Поли-Пак Экспорт", "ТД "Агромадон"", "ТД Старфуд-Юг", "Волма-Маркетинг", "Народный пластик".

Ранее в Госдепе США опубликовали список санкционных российских компаний.