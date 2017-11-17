Простые украинцы впервые вручат ключи застройщикам

17 ноября 2017, 13:20

Онлайн-голосование определит лидеров рынка недвижимости.

Покупка жилья в новостройках - это всегда масса вопросов и рисков. Как выбрать надежного застройщика, который точно достроит? Как понять, что он придерживается всех строительных норм? Используются ли качественные материалы? И это только основные вопросы, волнующие потенциального покупателя.

Все уже привыкли искать ответы в Интернете: читать отзывы, просматривать форумы, спрашивать совета в соц. сетях и т.п.  Это занимает очень много времени и усилий.

Коллектив realt.ua решил объединить все мнения и оценить каждый жилой комплекс на основе народного голосования.

15 ноября стартовало именно такое онлайн-голосование — первая народная премия недвижимости Realt golden key. Итоги подведут 20 декабря. Победителям — жилым комплексам, набравшим наибольшее количество баллов — вручат золотые ключи.

1. Кто в жюри?

Наше жюри – это вы. Победителей Realt golden key определит только народ. Вы можете оценивать любые ЖК-номинанты, о которых вам есть что сказать. Никаких экспертов, аналитиков рынка недвижимости, представителей властей и т.п. Никакого влияния на ход голосования и определение победителей извне как финансово, так и технически. Это — главный залог успеха всего мероприятия.

 2. Как оцениваем?

Критерии оценки в Realt golden key тщательно продуманы. При голосовании учитываются  самые важные параметры жилого комплекса: соотношение цены/качества, инфраструктура, архитектура, а также уровень народного доверия к застройщику этого ЖК. После подсчета общего балла определят жилые комплексы-победители в каждом классе новостроек: эконом, комфорт, бизнес и премиум.

 3. Кого оцениваем?

Номинантом может стать любой жилой комплекс Киева и пригорода, подавший онлайн-заявку. Все заявки проходят строгую проверку. К голосованию не допускаются финансовые пирамиды и ЖК "на уровне котлована". Участие в Realt golden key бесплатное для всех ЖК — это исключает  возможность просто "купить" приз.

4. Кто организатор?

Идея и организация проведения в Украине народной премии недвижимости принадлежит порталу Realt.ua. Это первый сайт в UA-нете, который собрал все новостройки на одном ресурсе и запустил Форум для их обсуждения. За 18 лет существования он помог многим определиться с выбором жилья и не попасть в строительные аферы. Репутация Realt.ua и будет залогом доверия к Realt golden key.

Присоединяйтесь  к народному жюри! Именно Ваш голос определит лидеров  рынка недвижимости сегодня. Именно Ваш голос поможет другим при выборе недвижимости завтра.

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