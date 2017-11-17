Российский журналист рассказал, почему Путину не хватает денег на войну

России далеко не всегда хватает денег на ведение войн, поскольку бюджет войн в РФ ограничен точно так же, как и любой другой бюджет.

Об этом российский публицист и журналист Леонид Радзиховский заявил в интервью "Обозревателю".

Он уточнил, что на войну на Донбассе Россия потратила, включая поддержку населения, порядка 200 миллиардов рублей, то есть около 3 миллиардов долларов.

"Война в Сирии обошлась не так дорого. Российское руководство экономит деньги на всем. На чем оно, может быть, не экономит — это на строительстве дворцов для Путина, но я в этих дворцах не был, бюджетов их не знаю", — пояснил он.

По его мнению, в масштабе Минобороны РФ на военные операции за рубежом Россия тратит очень немного денег.

"200 миллиардов рублей, потраченных на войну в Украине — это абсолютное ничто в масштабах российского бюджета. Другое дело, что это дорого стоит по другой причине — санкции, которые обходятся России гораздо дороже. Это милитаризация экономики, которая разорительна для России, как и для любой страны. Потому что очень малую часть военных расходов удается отбить, реально продавая вооружение за границу", — указал журналист.

Он заявил, что государственная установка в РФ подразумевает, что самое главное — это национальное величие.

"А национальное величие измеряется длиной ракет, количеством пушек и тем, как часто New York Times кричит о русской военной угрозе. Чем больше кричит — тем больше величие. Соответственно, это не закончится никогда", — добавил Радзиховский.

Напомним, ранее российский политолог заявил, что у Путина нет шансов на расширение агрессии.