Российский журналист рассказал, почему Путину не хватает денег на войну

17 ноября 2017, 13:35

На войну на Донбассе Россия потратила, включая поддержку населения, порядка 200 миллиардов рублей, отметил Радзиховский.

РФ не хватает денег на войну, отметил Радзиховский

России далеко не всегда хватает денег на ведение войн, поскольку бюджет войн в РФ ограничен точно так же, как и любой другой бюджет.

Об этом российский публицист и журналист Леонид Радзиховский заявил в интервью "Обозревателю".

Он уточнил, что на войну на Донбассе Россия потратила, включая поддержку населения, порядка 200 миллиардов рублей, то есть около 3 миллиардов долларов.

"Война в Сирии обошлась не так дорого. Российское руководство экономит деньги на всем. На чем оно, может быть, не экономит — это на строительстве дворцов для Путина, но я в этих дворцах не был, бюджетов их не знаю", — пояснил он.

По его мнению, в масштабе Минобороны РФ на военные операции за рубежом Россия тратит очень немного денег.

"200 миллиардов рублей, потраченных на войну в Украине — это абсолютное ничто в масштабах российского бюджета. Другое дело, что это дорого стоит по другой причине — санкции, которые обходятся России гораздо дороже. Это милитаризация экономики, которая разорительна для России, как и для любой страны. Потому что очень малую часть военных расходов удается отбить, реально продавая вооружение за границу", — указал журналист.

Он заявил, что государственная установка в РФ подразумевает, что самое главное — это национальное величие.

"А национальное величие измеряется длиной ракет, количеством пушек и тем, как часто New York Times кричит о русской военной угрозе. Чем больше кричит — тем больше величие. Соответственно, это не закончится никогда", — добавил Радзиховский.

Напомним, ранее российский политолог заявил, что у Путина нет шансов на расширение агрессии.

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Россия Путин война Радзиховский
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