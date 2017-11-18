Бутерброд для бедных. На содержание Рады выделят в 56 раз больше, чем на жилье для украинцев

В Украине очень остро стоит вопрос о наличие собственного жилья. По данным исследователей, уровень обеспеченности жильем в нашей стране втрое ниже, чем этого требуют стандарты ООН.

Об этом пишет председатель правления Госмолодьжилья Сергей Комнатный в своей статье для ZN.UA.

Жилищные программы в Украине финансируются по остаточному принципу.

По его словам, на одного украинца приходится 23,8 кв. м жилья, в Европе эти показатели почти вдвое выше.

"Запрос Госмолодьжилья на финансирование из госбюджета на 2018 г. составляет 1 млрд грн на программу "Доступное жилье" и 865 млн грн — на программу долгосрочного льготного кредитования молодых семей для приобретения собственного жилья. Вместе с тем пока что нам обещают финансирование жилищных программ из бюджета государства только в объемах, сравнимых с нынешними. Это около 30 млн грн, которые мы в ближайшее время через прозрачную процедуру совместно с Минрегионом направим на пользу людям. И если посмотреть глобальнее, то, размазав эти средства тонким пластом по каждой области, — что получим? Бутерброд для бедных, а не решение жилищного вопроса сотен тысяч украинцев", — пишет автор.

Вместо того, чтобы финансировать программы по строительству жилья для простых украинцев, власть пускает средства на свои нужды.

"Никакие аргументы почти не действуют. Вместо того чтобы заложить в бюджет достаточное финансирование для эффективной реализации жилищных программ, проект государственной сметы-2018 предусматривает стремительное увеличение затрат на содержание, например, органов власти. Лично мне трудно объяснить людям, почему, по сообщениям СМИ, в новом году может значительно вырасти финансирование аппарата Верховной Рады — на треть, почти до 1,7 млрд грн, Государственной судебной администрации — наполовину, до 13,5 млрд, Верховного суда Украины — на 51,3%, до 1,6 млрд... На 130%, по сравнению с 2016 г., или на 9,53 млрд грн, могут вырасти затраты на финансирование областных госадминистраций", — пишет автор.

По мнению автора, не хватает одного — политической воли тех, кто уполномочен принимать ответственные, важные для граждан решения. Только по этой причине амбициозные планы Госмолодьжилья восстановить постепенное движение к решению жилищного вопроса сотен тысяч украинцев пока что остаются только намерениями.

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