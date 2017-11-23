В Японии запущено первое в мире телевидение в формате 8К

В Японии запустили телевидение в формате 8К. Технология только покоряет мир, но гарантированно станет следующим витком развития в мире качества передачи изображения. До ближайшего времени о высоких расширениях изображения говорили исключительно в будущем времени. Но вот компания Sharp анонсировала выход ТВ с поддержкой 8К. Что это значит для обычных пользователей, давайте разберемся вместе.



Особенности вещания 8К

8К — невиданное ранее качество, в котором теперь возможна трансляция. Это значит только одно: вы можете смело выбрасывать свои телевизоры. Если ваше устройство работает в формате Full HD или ULTRA HD, то он полностью устарел.



Представленные в 2016 году телевизоры 4К не успели еще стать массовыми, как публике представили Aquos 8K TV. Устройство передает изображение в качестве 7680×4320 пикселей при диагонали в 70 дюймов. Это значит, что качество на таком телевизоре в 16 раз лучше того, к которому мы не так давно привыкли.



Телеканал NHK вещает в самом высоком (на сегодняшний день) формате с 10 до 17 часов. Так как пока людям не на чем смотреть изображение в таком качестве, были установлены специальные плазмы в общественных местах. Эфир наполнен развлекательным контентом, много трансляций в прямом эфире. В таком формате воспроизводился концерт Kyary Pamyu Pamyu, съемка олимпийских игры в Рио, архивные записи лондонской олимпиады и симфонического оркестра.









Можно задаться вопросом, зачем телеканалу начинать вещание в новом формате уже сегодня, если телевизоры 8к еще не скоро появятся в домашнем использовании? К тому же далеко не все устройства, которые сегодня есть в продаже, поддерживают хотя бы формат 4К. Но телеканал активно продвигает передовые технологии в массы и представляет людям приятные возможности нашего недалекого будущего. Еще в 80-х годах прошлого столетия канал начал трансляцию изображения в формате HD.



8К для домашнего просмотра

На выставке IFA были анонсированы телевизоры с разрешением 8К. Их выход ожидается в конце октября. Вокруг цены на технику уже сформировались легенды, так что остается ждать, дабы лишний раз не шокировать покупателей. В ближайший год планируется активная продажа телевизоров в Японии и Китае, в 2018 году компания выйдет на более широкий рынок, охватит все страны Европы. День, когда дома можно будет посмотреть передачу в небывалом качестве, не за горами!



Устройства и их эволюция

Устройства для передачи изображения в формате 8К — не открытие 2017 года. Ранее уже встречались гаджеты, способные воспроизводить такое качество:



* Полнокупольные проекторы с окружностью в 360 градусов появились в 2013 году. Их сразу стали использовать в крупнейших мировых планетариях. Они гарантируют четкую передачу изображения: 8192×8192, 67,1 пиксель. В этом же году две компании анонсировали камеры с поддержкой съемки видео в таком качестве: Astro Design и Hitachi ("Hi-Vision").

* В 2015 году Sharp анонсирует выход телевизоров с расширением 8К. Их используют исключительно для промышленных объектов.

* Весной 2017 года Dell выпускает мониторы с поддержкой такого формата.

* Осенью 2018 года на рынке появятся телевизоры с 8К для домашнего использования.



Позволить себе рассмотреть все

Телевидение изначально должно было позволить людям узнать мир вокруг нас. И сегодня существует много программ и передач, которые позволяют увидеть великолепие мира, не покидая дома. Телевизоры с поддержкой 8К предлагают изображение в самом лучшем качестве. Скоро они появятся в активной продаже по всему миру, и отследить лучшие предложения поможет Comfy.ua