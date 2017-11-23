В Японии запущено первое в мире телевидение в формате 8К

23 ноября 2017, 11:47

В конце октября новые телевизоры выйдут на рынок.

В Японии запустили телевидение в формате 8К. Технология только покоряет мир, но гарантированно станет следующим витком развития в мире качества передачи изображения. До ближайшего времени о высоких расширениях изображения говорили исключительно в будущем времени. Но вот компания Sharp анонсировала выход ТВ с поддержкой 8К. Что это значит для обычных пользователей, давайте разберемся вместе.

Особенности вещания 8К

8К — невиданное ранее качество, в котором теперь возможна трансляция. Это значит только одно: вы можете смело выбрасывать свои телевизоры. Если ваше устройство работает в формате Full HD или ULTRA HD, то он полностью устарел.

Представленные в 2016 году телевизоры 4К не успели еще стать массовыми, как публике представили Aquos 8K TV. Устройство передает изображение в качестве 7680×4320 пикселей при диагонали в 70 дюймов. Это значит, что качество на таком телевизоре в 16 раз лучше того, к которому мы не так давно привыкли.

Телеканал NHK вещает в самом высоком (на сегодняшний день) формате с 10 до 17 часов. Так как пока людям не на чем смотреть изображение в таком качестве, были установлены специальные плазмы в общественных местах. Эфир наполнен развлекательным контентом, много трансляций в прямом эфире. В таком формате воспроизводился концерт Kyary Pamyu Pamyu, съемка олимпийских игры в Рио, архивные записи лондонской олимпиады и симфонического оркестра.



Можно задаться вопросом, зачем телеканалу начинать вещание в новом формате уже сегодня, если телевизоры 8к еще не скоро появятся в домашнем использовании? К тому же далеко не все устройства, которые сегодня есть в продаже, поддерживают хотя бы формат 4К. Но телеканал активно продвигает передовые технологии в массы и представляет людям приятные возможности нашего недалекого будущего. Еще в 80-х годах прошлого столетия канал начал трансляцию изображения в формате HD.

8К для домашнего просмотра

На выставке IFA были анонсированы телевизоры с разрешением 8К. Их выход ожидается в конце октября. Вокруг цены на технику уже сформировались легенды, так что остается ждать, дабы лишний раз не шокировать покупателей. В ближайший год планируется активная продажа телевизоров в Японии и Китае, в 2018 году компания выйдет на более широкий рынок, охватит все страны Европы. День, когда дома можно будет посмотреть передачу в небывалом качестве, не за горами!

Устройства и их эволюция

Устройства для передачи изображения в формате 8К — не открытие 2017 года. Ранее уже встречались гаджеты, способные воспроизводить такое качество:

  *   Полнокупольные проекторы с окружностью в 360 градусов появились в 2013 году. Их сразу стали использовать в крупнейших мировых планетариях. Они гарантируют четкую передачу изображения: 8192×8192, 67,1 пиксель. В этом же году две компании анонсировали камеры с поддержкой съемки видео в таком качестве: Astro Design и Hitachi ("Hi-Vision").
  *   В 2015 году Sharp анонсирует выход телевизоров с расширением 8К. Их используют исключительно для промышленных объектов.
  *   Весной 2017 года Dell выпускает мониторы с поддержкой такого формата.
  *   Осенью 2018 года на рынке появятся телевизоры с 8К для домашнего использования.

Позволить себе рассмотреть все

Телевидение изначально должно было позволить людям узнать мир вокруг нас. И сегодня существует много программ и передач, которые позволяют увидеть великолепие мира, не покидая дома. Телевизоры с поддержкой 8К предлагают изображение в самом лучшем качестве. Скоро они появятся в активной продаже по всему миру, и отследить лучшие предложения поможет Comfy.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять