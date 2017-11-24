В Украине появился большой интернет магазин кровельных материалов Rauni, который решит все вышеперечисленные проблемы. В этом магазине есть всё от производителя – композитная черепица QEENTILE, металочерепица RAUNI, террасные и фасадные системы по низкой цене. Достаточно лишь взглянуть каталог товаров на сайте, и вы убедитесь в этом.

Приятный интерфейс, удобно структурированный каталог с возможностью фильтрации товаров по различным категориям, что позволяет найти нужное среди тысячи наименований. У многих покупателей возникает необходимость выбрать что-то одно, среди понравившихся нескольких вариантов. Поэтому вы без труда можете сравнить товары по важным характеристикам и свойствам, и выбрать именно тот вариант, который идеально подходит в вашем случае.

Кроме того, компания занимается оптовыми продажами в режиме онлайн. Теперь не нужно постоянно созваниваться с менеджерами по продажам, чтобы уточнить дизайн и цветовую гамму продукции, и узнавать, чем отличается один материал от другого. Вся информация показана на экране компьютера с подробным описанием и большим количеством фотографий, которые можно посмотреть в нужный момент.

Интернет магазин Rauni представлен широким ассортиментом материалов для кровли. Здесь вы сможете купить:

- композитную и битумную черепицу

- композитный сайдинг

- профнастил

- металлочерепицу

- водосточные системы

- террасную доску

- фасадные панели

- софиты

- сайдинг

- чердачные лестницы

- мансардные окна

- пароизоляционные и гидроизоляционные материалы

- материалы для кровельной теплоизоляции

- краску

- крепежные элементы.

Допустим, вы решили построить дом и дело дошло до кровли. Хочется, чтобы дом был качественным и при этом потратить совершенно не много денег. Для этого лучше всего использовать материалы, проверенные временем и качеством, а покупать среди большого выбора по цене от производителя. Если решили купить композитную черепицу, которая является идеальным вариантом для данной цели, то заходите в каталог сайта rauni.com.ua и по средству фильтрации выбирайте понравившийся цвет, размер и другие параметры. Кроме того, здесь вы можете выбрать и купить дополнительное комплектующее для работ, например, крепежные элементы – кровельные саморезы. Оформить заказ достаточно легко. В отличии от стационарного магазина или строительного гипермаркета, заказ можно сделать круглосуточно, ведь сайт работает без перерывов и выходных. Оплатить вы сможете, как и с помощью банковской карты, так и наличными курьеру. Доставка осуществляется по всей территории Украины.

Компания имеет и стационарные магазины, где вы всегда можете прийти, посмотреть и убедиться в качестве представляемых товаров. Опытные менеджеры подробно расскажут о преимуществах и недостатках того или иного материала для кровли, предложив именно то, что вам нужно!