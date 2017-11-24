В Одессе полностью обновляют системы теплоснабжения

В Одессе завершена реконструкция тепломагистрали на ул. Пастера, которая не менялась с 1955 года. До недавнего времени здесь восстанавливали дорожное полотно. Сегодня на дороге уже нанесена дорожная разметка и пешеходные переходы.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, в 2016 году городская власть взяла курс на реализацию глобальных инфраструктурных проектов, которые прослужат одесситам не один десяток лет.

Среди приоритетных работ - реконструкция тепломагистралей: практически все они отработали свой ресурс с превышением в два, а то и в три раза.

"Вопрос стоит настолько остро, что латание дыр уже не помогает. Необходимо полное обновление системы теплоснабжения. В 2016 году мы запустили пилотный проект - было заменено более километра труб на самых проблемных участках. По подсчетам специалистов, только за год за счет снижения теплопотерь экономия составила около 6,5 млн. гривен. В 2017 году мы продолжили эту работу", - рассказал Геннадий Труханов во время рабочего выезда на объект.

В прошлом году из городского бюджета было выделено 58,4 млн. гривен на реконструкцию порядка 1100 метров теплотрассы на проблемных участках улиц Базарной, Мечникова, Старопортофранковской, Сегедской. В 2017 году выделено порядка 180 млн. гривен на реконструкцию теплотрасс на участках улиц Пастера и Канатной, следующих участков улиц Базарной, Мечникова и других улицах города. Также в этом году были заменены все подземные инженерные коммуникации на ул. Преображенской.

"Нам сегодня выгодно один раз вложить, и за счет экономии от снижения потерь тепловой энергии окупить реконструкцию сетей за 10 лет. Кроме того, сегодня, когда мы исключили подземную утечку воды, можно приступать к рациональному использованию бюджетных средств на капитальный ремонт зданий", - подчеркнул Геннадий Труханов.