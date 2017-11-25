Россия в оккупированном Крыму продает завод шампанских вин "Новый Свет"

В оккупированном Крыму российские власти выставили на продажу "национализированный" завод шампанских вин "Новый Свет" по стартовой цене около 1,5 миллиарда рублей (608 миллионов гривень).

Об этом со ссылкой на официальный сайт России для размещения информации о проведении торгов сообщает Крым.Реалии.

"Процент продаваемых акций в уставном капитале АО — 100%. Начальная цена акций АО — 1 496 000 000 рублей", — говорится в документации.

По данным сайта, заявки на участие в "конкурсе" принимаются до 13 декабря. Конверты с предложениями планируют вскрыть 20 декабря.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов в апреле объявил о намерении выставить на продажу завод "Новый Свет", однако в конце мая сообщил, что приватизация завода больше не рассматривается. Подконтрольный России крымский парламент на сессии 20 сентября включил в прогнозный план приватизации продажу 100% акций завода шампанских вин "Новый свет", а также "Крымхлеб" и "Крымтелеком".

Предприятие основал в 1878 году князь Лев Голицын как завод по выпуску игристого вина в приобретенном им имении Новый Свет.

Завод расположен на 11 гектарах земли. После аннексии Россией Крыма украинское государственное предприятие "Завод шампанских вин "Новый Свет" было "национализировано" российскими властями полуострова. Украина сохранила за собой торговую марку "Новый Свет", игристое вино под этим брендом разливали на заводе в Харькове.

Ранее сообщалось, что в Крыму два предприятия украинского олигарха Рината Ахметова — Керченский стрелочный завод и металлургический комплекс — будут принудительно выкуплены крымским правительством в соответствии с законом от 2014 года.