Эксперт рассказал, какие налоги помогают бросить курить

С точки зрения общественного здоровья борьба за адвалор не имеет никакого значения, заявил председатель правления общественной организации "Центр гражданского представительства "Жизнь" Андрей Скипальский в эфире телеканала ЕспресоТВ (8:20), комментируя вопрос журналиста относительно особенностей налогообложения табачных изделий.

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь необходимо поднимать ставки специфического акциза на сигареты, поскольку эти ставки являются более действенными для роста цен: "Адвалор не так значительно влияет на цену [сигарет] как специфический акциз... Он перестает быть вообще налогом. Его будут отменять". Также он добавил, что "нам главное, чтобы сигареты дорожали быстрее инфляции".

Такой же позиции придерживаются эксперты группы Всемирного Банка. В частности, Патрицио В. Маркес (Patricio V. Marquez), ведущий специалист по охране здоровья Глобальной практики здоровья населения и питания Группы Всемирного Банка, заявляет, что "использование специфических акцизных налогов повышает влияние налогообложения табака на здоровье людей из-за уменьшения ценовых разрывов между премиальными и дешевыми альтернативами, что ограничивает возможности для потребителей перейти на менее дорогие бренды в ответ на увеличение налогов.

Налогообложение всех табачных изделий сравнительно уменьшает стимулы к замене. Адвалорные налоги сложны для реализации и уменьшают влияние налоговой политики. Поскольку они взимаются в процентах от цены, компании имеют больше возможностей для избежания высоких налогов и сохранение или увеличение размера своего рынка, производя и продавая дешевые бренды. Это также делает государственные налоговые поступления более зависимыми от стратегий ценообразования в промышленности и увеличивает неопределенность поступлений от налога на табак".