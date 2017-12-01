Удобство и доступность. В Днепре открылся магазин сантехники Santan

Компания Santan объединила преимущества онлайн- и традиционной торговой точки для жителей Днепра. Теперь вам не придется объезжать полгорода в поисках качественных сантехнических товаров. Магазин расположен в удобном районе и работает без перерывов и выходных.

Здесь вы можете приобрести различные товары и аксессуары в разных ценовых диапазонах известных элитных фирм, так и качественных отечественных производителей, в том числе, и собственных торговых марок Santan, Suntermo, Aqavita. В демонстрационном зале площадью 200 кв.м. представлены более 500 моделей смесителей, большой выбор унитазов, сифонов, душевых кабин, инсталляционных систем различных размеров и цветовых вариаций, а также мебель для ванных комнат любой стилистической направленности. Также в новом магазине представлен полный ассортимент оборудования для водоснабжения, канализации и отопления. Всегда в наличии канализационные, металлопластиковые, полипропиленовые, PEX системы, а также инструменты и материалы для монтажа. Вся продукция сертифицирована и имеет гарантии от заводов производителей.

"Главной идеей открытия магазина стало желание поддержать высокий уровень комфортной покупки на этапах выбора, установки и обслуживания. 20 лет работы компании Santan на украинском рынке сантехники и оборудования позволили нам досконально изучить потребности современного покупателя, которые и легли в основу создания проекта, объединяющего онлайн и оффлайн площадки", – рассказал Сергей Иванов, руководитель отдела продаж Santan в Днепре.

В чем особенность этого проекта? Отличительной особенностью магазинов компании в том, что среди огромного ассортимента можно купить продукцию по интернет-цене, как украинского производства, так и из Италии, Польши, Франции, Германии и других европейских стран.

Все продавцы в магазине имеют полную информацию в продукции, знают особенности моделей и способны рассказать обо всех технических особенностях интересующего вас товара.

"Мы продаем товар с адекватной ценой и максимально высокого качества", - пояснил старший продавец Андрей Смаль. И добавил: "Наша задача - понравиться покупателям с любым достатком. Но то, что продукция дешевая, - не говорит, о том, что она плохая - с заведомо некачественной мебелью и сантехникой мы просто не работаем".

Большая часть позиций в наличии, остальное при необходимости привезут в течение нескольких дней. Для этого вы можете сделать заказ на сайте и забрать его в магазине. Покупателям, которые пришли в магазин с сайта предоставляется скидка, достаточно лишь сказать продавцу, что вы нашли магазин через интернет. До конца года каждый покупатель получает в подарок накопительную дисконтную карту.

Santan – это качественная сантехника и оборудование, несколько сотен квадратных метров экспозиции и огромный выбор сантехники и мебели на любой вкус и бюджет. Здесь есть все для ванной комнаты вашей мечты.

Режим работы магазина: Ежедневно с понедельника по воскресенье с 9:00 до 19:00, без перерывов