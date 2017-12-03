Deutsche Welle: Украина выплатила МВФ в 2017 году больше, чем получила

Украины 1 декабря перечислила Международному валютному фонду (МВФ) последний платеж в 2017 году на сумму 169 миллионов долларов.

Как сообщает Deutsche Welle, таким образом общая сумма платежей, выплаченная Киевом МВФ в течение года, составила 1,268 млрд долларов.

По данным Национального банка Украины, на протяжении 2017 года Украина получила от МВФ один транш на сумму 1 миллиард долларов, что произошло в апреле этого года. Как известно, в марте 2015 года МВФ открыл для Украины четырехлетнюю программу EFF общим объемом 17,25 млрд долларов. Первый транш Украина получила сразу в марте в размере 5 млрд долларов, второй транш в размере 1,7 млрд долларов поступил с небольшой задержкой в ​​августе 2015 года, после чего возникла долгая пауза в связи с невыполнением Украиной ряда условий, политическим кризисом и изменением правительства.

В сентябре 2016 года Киев получил от МВФ следующий транш в размере 1 млрд долларов, а последний транш в 1 млрд долларов был перечислен фондом в апреле 2017 года.

Ранее МВФ ухудшил прогноз инфляции в Украине - украинцам стоит ожидать скачка цен.