Для Порошенко закупят шторы и золотые стулья на десятки миллионов

Государственное управление делами Украины объявило тендер на закупку диванов, столов, стульев и штор для Мариинского дворца в Киеве — церемониальной резиденции президента Украины.

Соответствующее тендерное объявление обнародовано в электронной системе публичных закупок ProZorro

На стулья, кресла и другие предметы интерьера собираются потратить почти 13 млн. гривен.

Всю мебель должны будут изготовить из клена в Италии и покрыть редким лаком.

Стулья будут частично позолоченные, а кресла и диваны — с резьбой в стиле Барокко. Цвета мебели подобраны в тон расцветки стен.

153 комплекта французских штор обойдутся в 8 млн гривен. Поставить мебель и шторы должны к маю 2018 года.