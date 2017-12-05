Украина может получить партию списаных немецких электричек

Украина сможет до конца 2018 года получить списанные немецкие электрички, если не будет задержек со стороны ПАО "Укрзализныця".

Об этом сказал в комментарии УНН министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Сейчас договор о конфиденциальности передан "Укрзализныци" немецкой стороной. "Укрзализныця" его изучает. После его подписания будет предоставлена ​​соответствующая документация. Технически это возможно сделать в течение одного календарного года. Насколько будет хотеть "Укрзализныця" это сделать, - большой вопрос, ведь многие проекты погибли в ее недрах", - сказал министр.

По словам Омеляна, получить электрички реально, если работать быстро и качественно.

Как стало известно в октябре, Германия готова рассмотреть возможность передачи Украине 100 подержанных дизель-поездов с кондиционерами и вакуумными туалетами по остаточной стоимости. Комментируя возможность этой передачи Омелян заявлял, что даже списанные немецкие электрички в гораздо лучшем состоянии, чем имеющиеся украинские.

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