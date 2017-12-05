Украина может получить партию списаных немецких электричек

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, подержаные немецкие электрички лучше имеющихся украинских.
Украина сможет до конца 2018 года получить списанные немецкие электрички, если не будет задержек со стороны ПАО "Укрзализныця".
Об этом сказал в комментарии УНН министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Сейчас договор о конфиденциальности передан "Укрзализныци" немецкой стороной. "Укрзализныця" его изучает. После его подписания будет предоставлена соответствующая документация. Технически это возможно сделать в течение одного календарного года. Насколько будет хотеть "Укрзализныця" это сделать, - большой вопрос, ведь многие проекты погибли в ее недрах", - сказал министр.
По словам Омеляна, получить электрички реально, если работать быстро и качественно.
Как стало известно в октябре, Германия готова рассмотреть возможность передачи Украине 100 подержанных дизель-поездов с кондиционерами и вакуумными туалетами по остаточной стоимости. Комментируя возможность этой передачи Омелян заявлял, что даже списанные немецкие электрички в гораздо лучшем состоянии, чем имеющиеся украинские.
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