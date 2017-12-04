Евросоюз призвал Украину возобновить выплаты жителям Донбасса

Европейский Союз призвал украинские власти возобновить социальные выплаты жителям оккупированного Донбасса.

Об этом заявил глава представительства ЕС в стране Хьюг Мингарелли, сообщает ТАСС.

По его мнению, "все люди, которые должны получать пенсии и другие социальные пособия, должны их получать без всяких требований".

"Украина должна разработать инклюзивный подход по выплате социальной помощи населению, проживающему на временно неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей", — добавил Мингарелли.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович заявляла, что Украина должна восстановить социальные выплаты для внутренне перемещенных лиц, а также для тех, кто живет на территории "ДНР" и

"ЛНР".