Евросоюз призвал Украину возобновить выплаты жителям Донбасса

Все люди, которые должны получать пенсии и другие соцпособия, должны их получать без всяких требований, считают в ЕС.
Европейский Союз призвал украинские власти возобновить социальные выплаты жителям оккупированного Донбасса.
Об этом заявил глава представительства ЕС в стране Хьюг Мингарелли, сообщает ТАСС.
По его мнению, "все люди, которые должны получать пенсии и другие социальные пособия, должны их получать без всяких требований".
"Украина должна разработать инклюзивный подход по выплате социальной помощи населению, проживающему на временно неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей", — добавил Мингарелли.
Напомним, посол США в Украине Мари Йованович заявляла, что Украина должна восстановить социальные выплаты для внутренне перемещенных лиц, а также для тех, кто живет на территории "ДНР" и
"ЛНР".