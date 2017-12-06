В интернете опубликовали список отменяемых с 10 декабря поездов

С 10 декабря нынешнего года будет отменено курсирование нескольких поездов.

С таким заявлением на пресс-конференции выступил и. о. главы правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов, сообщает "УНИАН".

"В связи с низкой заполняемостью отменено курсирование следующих поездов. На этих маршрутах будут курсировать альтернативные поезда", - сказал он.

По информации Кравцова, будет отменено курсирование таких поездов:

1) №767/768 Киев - Луцк (альтернативный поезд №98/97 Киев - Ковель);

2)№757/758 Киев - Могилев-Подольский (альтернативный поезд №341/342, 47/48 Москва - Кишинев);

3) №686/685 Одесса - Измаил (альтернативный поезд №146/145 Киев - Измаил);

4) №409/410 Харьков - Лисичанск (альтернативный поезд №609/610 Харьков - Лисичанск);

5) №793/794 Харьков - им. Т.Шевченко (альтернативный поезд №127/128 Харьков - Ковель);

6) №127/128 Харьков - Бахмут (альтернативный поезд №96/95 Мариуполь - Бахмут);

7) №221/521-522/222 Киев, Житомир - Белгород-Днестровский летний (альтернативный маршрут);

8) №248/247 Одесса - Киев, Житомир);

9) №327/328 Сумы - Зерновое (пассажиры могут пользоваться поездами с пересадкой на станции Конотоп);

10) №90/89 Жмеринка - Москва (будут курсировать прицепные вагоны Жмеринка - Москва в составе поезда №56/55 Хмельницкий - Москва).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России обещали до конца года запустить поезда в обход Украины.