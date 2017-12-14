В США 6-летний ребенок сколотил миллионное состояние на обзорах игрушек

В США шестилетний мальчик заработал в уходящем году 11 миллионов долларов благодаря своим видеообзорам детских игрушек на портале YouTube.

Такое сообщение опубликовало американское издание The Washington Post. Ребенок, которого зовут Райан, уже попал в список самых высокооплачиваемых видеоблогеров по версии журнала Forbes и занял там восьмое место. Всего на его канале Ryan ToysReview, созданном в марте позапрошлого года, насчитывается более 10 миллионов подписчиков.

К словам, мать Райана оставила свою работу в школе и теперь тратит все свое время на помощь сыну в создании видеоконтента.

Напомним, В Южной Корее уборщик отеля заработал более 500 миллионов долларов на тайных любовниках.