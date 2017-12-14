В интернет "слили" вырезанный кусок интервью с представителем Ротшильдов

В тексте интервью с директором известного банкирского дома Rothschild & C. Джованни Сальеветти, который был опубликован на "Украинской правде", отсутствует ответ, в котором собеседник упоминает о важности для украинской экономики восстановления торговых связей с Россией.

Такую информацию на собственной странице в Facebook сообщила автор интервью Екатерина Шумило.

"Я должна оставаться журналистом и доносить до своего читателя все слова, нравятся они или нет кому-либо", - говорится в тексте.

Она также опубликовала исчезнувший фрагмент текста.

"– Оптимистично ли вы настроены в отношении будущего украинской экономики?

– Оптимистичен, если программа реформ будет продолжаться, не прерываясь из-за политической нестабильности или из-за ухудшения геополитической ситуации. Если установятся стабильные цены на товары, я предполагаю, что экономика будет расти быстрее в среднесрочной перспективе, чем сейчас. Тем не менее, я должен сказать (хотя знаю, что это может сейчас показаться не слишком популярным), что, полное раскрытие огромного украинского экономического потенциала не будет полностью достижимым, если в конечном счете не нормализовать торговые отношения с Россией, что ясно подразумевает более широкое взаимопонимание между двумя странами. Я знаю, что невероятно сложно даже подумать о этом, после всего того, что случилось, но хотелось бы, чтобы эта нормализация произошла как можно скорее".

На данный момент редакция издания "Украинская правда" не давала никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации.

Напомним, ранее было опубликовано расследование, посвященное офшорным фирмам Roshen.