Украинцам пора делать деньги на всем, на чем только можно

18 декабря 2017, 06:54

Украинский национализм обречен стать прагматичным.

Украинцы забывают считать свои украинские деньги

Мир циничен. И, если и Америка, и Россия в результате войны в Сирии получили новые многомиллиардные заказы на свое оружие, то, Киеву лучше учитывать эти и многие другие не очень красивые и возвышенные реалии современной политики. И не играться в прекраснодушные и романтичные западный и восточный выборы. Потому что эти игры - с огнем.

Украинцам нужно делать то же, что делали в свое время и делают все ведущие страны: мэйк моней - делать деньги на всем, на чем только возможно, на всех четырех сторонах света. И другого пути, чтобы улучшить жизнь народа и стать процветающим и сильным государством - не существует!

Тем более, что пророссийский или прозападный выбор - миф, навязанный украинцам, чтобы вывести Киев из орбиты влияния Москвы. Реально Украина находится в четырехугольнике ведущих мировых держав и союзов, в экономическом и военном отношении: Москвы, Вашингтона, Брюсселя и Пекина. Мы - лишь одна из фишек на их столе, которую могут выиграть, могут проиграть, могут сбросить и забыть. А могут и вытащить из рукава в подходящий момент.

Польша торгуется с США за 2 миллиарда долларов разницы в цене за ракеты "Пэтриот". Англия и ЕС торгуются за компенсацию Лондона в 40 миллиардов евро за выход из ЕС.

Но...когда Янукович получил кредиты от Москвы и Пекина и усилил переговорную позицию Киева в диалоге с ЕС, которую можно было попытаться реализовать в десятки, если не в сотни миллиардов долларов, и заявил, что собирается поторговаться с ЕС о цене вступления Украины... украинцы потребовали от него вступать в Евросоюз....на условиях Евросоюза. Это у нас называлось встать с колен. Что ни говори, американцы, которые стряпают нам наши прозападные украинские лозунги - не только хитрые и сильные, но и веселые и юморные люди!

Это при том, что экс-президент Польши Александр Квасьневський, видя, наметившийся разворот Киева на восток, и, помня условия, на которых Польша заходила в ЕС, говорил о возможной сумме в 20 миллиардов долларов технической помощи Киеву от ЕС. И речь шла о компенсациях, а не о кредитах.

Польша получила от Запада гораздо больше. Греция вообще умудрилась себе 400 млрд. долл. кредитов от Брюсселя наплакать. Позже мы получим меньшую сумму, чем та, о которой говорил Квасьневський, в виде кредитов Запада, которые мы назовем помощью.

Когда Украине предлагали миллиарды долларов за создание газотранспортного консорциума Москвы, Киева и Брюсселя, в котором мы оставались одним из его собственников, нам казалось, что это обман. А сегодня, как сообщают СМИ, Украина отдает свою газотранспортную систему в управление даром. Как видим, некие вроде бы и правильные политические ориентиры: Запад - это хорошо, а Восток - это плохо - в одном и во втором случае лишают украинцев денег.

Каким же образом мы собираемся стать богатыми, не торгуясь там, где торгуются все? И, не беря деньги, миллиарды нелишних для страны долларов, которые мы затем под проценты одалживаем у Запада за то, что потом мы сами же отдаем даром?

Как появился в Украине МВФ? Он появился после того, как Россия открыла Украине 15 млрд. кредитную линию. До этого Азаров же кредита МВФ не получал. Но отдавал то, что получали Ющенко и Тимошенко, у которых кредит МВФ был. И Януковичем были подписаны многомиллиардные соглашения с Китаем. Называлась сумма в 40 миллиардов долларов. И 6 миллиардов долларов из Пекина в Украину уже зашли.

Украина реально вползала в орбиту влияния Пекина и Москвы, и могла в отличие от Евроассоциации никого ни о чем не умоляя на коленях, получить многое. Реальные десятки миллиардов долларов, которые со стороны России и Китая уже начали поступать в Украину в виде кредитов и технической помощи на переоборудование теплоэлектростанций и т.д. Но не тут-то было!

Негодяи милиционеры тут же избили наших детей и начался Майдан, буквально во время визита Януковича в Китай. И нас всех в то время уверяли, что Брюссель и Вашингтон дадут Украине больше. До сих пор ждем-с.

Но не это печально. Печально то, что Пекин и Москва не похожи на тех, что охотно прощают и забывают недружественные по отношению к ним шаги. Сейчас они вспомнят об Украине вряд ли. У России нет для этого сил. А Китай не станет из-за нас ссориться со своим самым емким западным рынком. Но при удачном стечении обстоятельств украинский Майдан Брюсселю и Вашингтону Пекин и Москва еще припомнят, на мой взгляд. Это не те страны и народы, которых можно убедить бесконечно каяться, хоть взялись за такое промывание мозгов русских и китайцев, сразу видно, мастера разговорного, исторического и любого другого жанра.

И это значит, что лихорадить власть в Киеве, как это делает сейчас Саакашвили, и трещать по швам наши на живую нитку скроенные Сталиным, русскими царями, Хрущовым и т.д. границы, могут еще долго, как делают это сейчас наши друзья-враги, пытаясь расшатать и рассыпать Украину. 

Но, как говорят в Галичине, менше з тым. Мы находимся под видимым влиянием двух сил: Запада и России. И тихо действует Китай. И некоторые другие влиятельные страны и силы. Не учитывать хотя бы одну из них, любую - губительно для страны и ее народа.
Украинцы могут научиться использовать эти силы для развития страны, а не для ее разрушения, как это, к сожалению, происходит сейчас.

Нам нужно думать не о выборах, а о себе. Векторы или, наоборот, многовекторность или прочая чушь как раз и придуманы для того, чтобы забить нам головы, чтобы мы не умели и забывали считать свои украинские деньги, которые у нас уводят из-под носа.
Но есть и хорошие новости. Наши украинские деньги сейчас уже в надежных и умных руках.

Михаил Мищишин, экономический эксперт, блогер, журналист

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Россия Украина Китай МВФ Михаил Мищишин
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