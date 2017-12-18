На украинских АЗС цены на бензин установили новый рекорд

В Украине на АЗС цена бензина А-95 побила новый рекорд, преодолев отметку в 30 грн за литр топлива.

Эксперты зафиксировали подорожание в розничных сетях ОККО и WOG. Топливо подорожало в минувшие выходные, сообщает "Консалтинговая группа А-95".

Отмечается, что на АЗС указанных компаний бензин А-95 продается по цене 30,49 грн/л, бензин марки А-92 стоит 29,49 грн/л, дизельное топливо — 27,99 грн/л.

Напомним, ранее в сетях АЗС крупных операторов рынка все марки бензинов и дизельного топлива уже дорожали на 50 копеек за литр.