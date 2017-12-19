Украина упала в индексе инвестиционной привлекательности

Эксперты отмечают, что позитивные сдвиги есть, но они могли быть внушительней, если бы не меденный ход реформ.
Украина впервые за несколько последних лет упала в индексе инвестиционной привлекательности
Результаты были представлены сегодня в ходе пресс-конференции Европейской бизнесс-ассоциации, сообщает Европейская правда.
По результатам II полугодия индекс инвестпривлекательности составил 3,03 балла по 5-балльной шкале, тогда как полугодием ранее он составлял 3,15 балла. Ассоциация отмечает, что несмотря на падение, индекс уже год находится в нейтральной плоскости. "Впрочем, возможно, таким образом бизнес среагировал на торможение реформ, которое происходит сейчас", - сказала исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко.
В исследовании отмечается, что бизнес также заметил определенные положительные сдвиги во втором полугодии, в частности, открытие государственных данных, постепенную дерегуляцию, развитие электронных сервисов, в том числе электронной системы возмещения НДС, а также ослабление валютного контроля.
Показательный момент: впервые за последние годы в топ-5 самых больших проблем бизнеса не были включены налоговые вопросы. Зато бизнес жалуется на коррупцию, макроэкономические факторы и медленный ход реформ.
Всего в II полугодии 50% опрошенных были недовольны бизнес-климатом в Украине, в I полугодии таких было 54%. В то же время, процент довольных бизнес-климатом упал с 13% до 11%.
Как сообщалось ранее, украинский бизнес начал мигрировать в Эстонию.
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