Украина упала в индексе инвестиционной привлекательности

Украина впервые за несколько последних лет упала в индексе инвестиционной привлекательности

Результаты были представлены сегодня в ходе пресс-конференции Европейской бизнесс-ассоциации, сообщает Европейская правда.

По результатам II полугодия индекс инвестпривлекательности составил 3,03 балла по 5-балльной шкале, тогда как полугодием ранее он составлял 3,15 балла. Ассоциация отмечает, что несмотря на падение, индекс уже год находится в нейтральной плоскости. "Впрочем, возможно, таким образом бизнес среагировал на торможение реформ, которое происходит сейчас", - сказала исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко.

В исследовании отмечается, что бизнес также заметил определенные положительные сдвиги во втором полугодии, в частности, открытие государственных данных, постепенную дерегуляцию, развитие электронных сервисов, в том числе электронной системы возмещения НДС, а также ослабление валютного контроля.

Показательный момент: впервые за последние годы в топ-5 самых больших проблем бизнеса не были включены налоговые вопросы. Зато бизнес жалуется на коррупцию, макроэкономические факторы и медленный ход реформ.

Всего в II полугодии 50% опрошенных были недовольны бизнес-климатом в Украине, в I полугодии таких было 54%. В то же время, процент довольных бизнес-климатом упал с 13% до 11%.

Как сообщалось ранее, украинский бизнес начал мигрировать в Эстонию.

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