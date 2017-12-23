У Гройсмана рассказали, какой зарплатой рассчитывают удержать заробитчан в Украине

Для остановки массового выезда трудовых мигрантов в Польшу и страны восточной Европы в Украине необходимо повысить зарплаты.

По словам вице-премьер-министра Геннадия Зубко сейчас в Польше работает более миллиона украинцев. В свою очередь, строительство новых предприятий в странах Восточной Европы теперь непосредственно рассчитано на трудовую миграцию из Украины, сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Официальные цифры относительно украинцев, которые работают заграницей мы ориентировочно можем умножить на пять, только в Польше работает более миллиона. Небольшая разница в зарплате в Украине в сравнении с европейской даст возможность никуда не ехать. Работник, который едет в Польшу, получает зарплату — 800-1000 евро, или 25-30 тысяч грн. Но имеет дополнительные расходы на жилье, транспорт, и тому подобное. Считаем, если в среднем зарплата поднимется до 16 тысяч гривен, это даст возможность удерживать людей в Украине", — рассказал Зубко.

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что украинские заробитчане спасают экономику Польши.