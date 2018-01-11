Галопом по валюте. Нацбанк начал продавать доллары из-за скачущего курса

Курс доллара США по отношению к гривне стремительно вырос после открытия межбанковских торгов 11 января, вынудив Нацбанк Украины начать активную распродажу долларов.

"С самого утра у банков сильно выросли остатки на корсчетах — сразу до 53,5 млрд гривен, потому старт безналичных торгов произошел на 11 копеек вышел вчерашнего закрытия рынка — в рамках 28,43-28,47 грн./$. После чего мы увидели рост к 28,45-28,47 грн./$, и Нацбанк тут же стал продавать доллар в режиме наилучшего курса. К 10:30 успел продать уже $23 млн. Это позволило немного откатить котировки — к 28,43-28,45 грн за доллар", — цитирует портал "UBR" руководителя Управления дилинговых операций "Райффайзен банка Аваль" Юрия Гриненко.

По мнению экспертов, "нацбанковские" доллары США до конца дня будет получать исключительно "двадцатка" уполномоченных банков. От НБУ уже не ожидается открытых валютных торгов для всей банковской системы. Предполагается, что украинский финансовый регулятор ограничится только продажами валюты по лучшему курсу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минфине озвучили пессимистический прогноз насчет курса доллара.