Экс-министр объяснил, когда в Украине может наступить дефолт

Украине нечем оплатить растущий импорт иностранных товаров, заявил Виктор Суслов.
При нынешнем курсе экономической политики Украина без денег МВФ прожить не сможет.
Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов на чате в "Главреде".
Он пояснил, что Украине нечем оплатить растущий импорт иностранных товаров.
"Потому что нам нечем возвращать внешние долги Украины. И без денег МВФ и, я подчеркиваю, в случае продолжения прежней либеральной политики дефолт действительно неизбежен", — заявил экономист.
По его словам, кредиты МВФ не устраняют угрозу дефолта — они лишь отодвигают ее во времени. Дефолт будет позже и в условиях, когда долги будут еще больше, добавил Суслов.
Напомним, ранее Суслов назвал основные риски украинской экономики.