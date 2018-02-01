В МВФ назвали главные условия для выделения очередного транша Украине

Основными условиями завершения четвертого пересмотра программы расширенного финансирования Международного валютного фонда и выделения транша кредита для Украины являются принятие закона об Антикоррупционном суде и приведение цен на газ к рыночному уровню.

Как заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман, целью внедрения рыночных цен на газовом рынке является избежать искусственной сегментации рынка отдельно для домохозяйства и отдельно для промышленности, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели: надеемся на скорое их выполнение", — сказал Люнгман

Среди других задач он выделил удержание инфляции, позитивно оценив повышение учетной ставки Нацбанком, сохранение политики гибкого обменного курса для поддержания конкурентоспособности украинской экономики.

Глава представительства отметил, что международные резервы Украины выросли на 6,5 млрд долларов — до 19 млрд долларов, однако необходимо наращивать их и далее — до 30 млрд долларов, чтобы обеспечить защиту от внешних шоков.

Он также призвал в политике повышения зарплат ориентироваться на рост продуктивности труда, так как чрезмерное увеличение зарплат повредит стабильному росту.

Напомним, 24 января Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.