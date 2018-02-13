Украина оказалась в аутсайдерах рейтинга стран для комфортной пенсии

В рейтинге американского издания US News и бизнес школы Wharton и BAV Group "Лучшие страны для комфортной пенсии" Украина вошла в последнюю десятку.

Украина заняла 72 место из 80 стран, представленных в списке. При этом соседями Украины в рейтинге являются Ангола (71 место) и Алжир (73 место).

Польша заняла 32 место, Венгрия — 39 место, Чехия — 37 место, Румыния — 50 место, Турция — 46 место, Беларусь — 66 место. РФ заняла предпоследнее, 79 место.

Второй год подряд Новая Зеландия является лучшей страной в мире для жизни на пенсии.

Австралия и Швейцария заняли второе и третье место в списке лучших стран для выхода на пенсию в 2018 году соответственно.

Ирландия — налоговая гавань, где легко хранить деньги на счетах — является новичком в ТОП-10.

Результаты исследования представлены на основании опроса 21 тысячи респондентов. Их попросили оценить 80 стран за 65 показателями.

Показатели были сгруппированы в девять категорий, в том числе качество жизни, налоговая среда, право собственности, дружелюбие, культура, власть, открытость бизнеса, система здравоохранения, климат.

Для расчета лучших стран для комфортного выхода на пенсию исследователи рассматривали оценки людей старше 45 лет, которые считают себя представителями "высшего класса".

U.S. News & World Report — американский новостной журнал, издаваемый в Вашингтоне. В последние годы журнал стал известен своей системой ранжирования и ежегодными отчётами об американских университетах и медицинских центрах.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина опустилась в рейтинге уровня жизни.